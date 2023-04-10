دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدة نادي الفيحاء تفاعلاً على موقع تويتر، عقب تعادل الفريق مع منافسه النصر دون أهداف، في مباراة أقيمت على أرض مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

نشر حساب نادي الفيحاء صورة تجمع لاعب الفريق، سامي الخيبري، مع كريستيانو رونالدو وهما يلعبان الشطرنج، وعلّق قائلاً: "كِشْ مَلِك"، وأرفقها برموز تعبيرية.

وتعود هذه الصورة في نسختها الأصلية إلى إعلان سابق للعلامة التجارية، لويس فيتون، قدّمه النجم البرتغالي ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2022.

وكان نادي الفيحاء قد فرض التعادل السلبي على رفاق رونالدو، ليصبح في رصيد فريق "العالمي" 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن متصدر سلم الترتيب نادي اتحاد جدة.