دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد المصري طارق حامد، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، على انتقادات لاحقته عند انضمامه لصفوف "النمور"، إذ توقع البعض عدم نجاح اللاعب مع الفريق.

وتحدث متوسط الميدان المصري لقناة "SSC" السعودية، قائلا: "بالنسبة للانتقادات فهي جزء من كرة القدم، بعض الجمهور يمكن يكون حكم علي قبل ما كون موجود"، مضيفا: "لكن لو كان اسمي طارق حمديتش، وجاي بـ20 مليون دولار كان الموضوع اختلف معي، لكن لأني طارق حامد وجاي من مصر الموضوع فيه قليل من المشكلة"، على حد قوله.

وكان حامد انتقل إلى نادي اتحاد جدة في يوليو/ تموز 2022، قادما من نادي الزمالك المصري، وبات اللاعب أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وتفوق رفاق طارق حامد على نادي الوحدة بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 في دروي "روشن" السعودي، ليعزز "النمور" من صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

وقال متوسط الميدان المصري، عقب تحقيق نتيجة الفوز: "أبارك للكوادر واللاعبين والأهم الجماهير، كانت مباراة مهمة وحققنا المطلوب، كان الشوط الثاني صعبا، وفي كرة القدم لما تتضيع الفرص ستُعاقب".

وأضاف: "نحن نركز على أنفسنا والأهم نكسب البطولة، ليس لديك دعوة بالآخرين، والحمد لله كانت مباراة مهمة وقدرنا نكسبها".