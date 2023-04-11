دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوج نادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2022/2021، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد القاهرة، مساء الاثنين.

وذهبت المباراة لشوطين إضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1. وكان نادي بيراميدز قد افتتح أهداف النهائي عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 72، ثمّ أحرز عبد المنعم "كهربا" هدف التعديل لـ "المارد الأحمر" عند الدقيقة 74، قبل أن يضاعف حمدي فتحي النتيجة في الدقيقة 105.

يُعد هذا اللقب هو الـ 38 للنادي الأهلي، على مر التاريخ، ليواصل انفراده بالرقم القياسي بكونه أكثر نادٍ تتويجًا بالمسابقة.

فيما حقق نادي بيراميدز مركز الوصافة للمرة الثانية، إذ سبق أن خسر اللقب أمام منافسه الزمالك في عام 2019.

وخطف مروان عطية، متوسط ميدان "المارد الأحمر"، أنظار المتابعين، ونال الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر، بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه في المشهد الختامي.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: