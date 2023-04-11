دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر مدير الكرة في فريق الأهلي، سيد عبد الحفيظ، فرض عقوبة مالية على لاعب الفريق، محمد عبد المنعم، بعد طرده في المواجهة النهائية لمسابقة كأس مصر، والّتي جمعت "المارد الأحمر" مع بيراميدز.

في الدقيقة 116، أشهر حكم المباراة، أمين عمر، البطاقة الحمراء بوجه المدافع البالغ من العمر 24 عاماً بعد العودة لتقنية الـ "VAR"، إذ تبيّن قيامه بضرب لاعب المنافس، فخر الدين بن يوسف، دون كرة.

وتحدّث محمد عبد المنعم عقب نهاية المباراة، قائلاً لقناة الأهلي: "بعتذر لزملائي على الطرد، كنت مفروض أمسك نفسي عن ذلك، وأعتذر لفخر (لاعب بيراميدز)، أنا آسف على هذا التصرف".

وتابع بالقول: "الشخص عندما يشعر بالخطأ فالاعتذار واجب عليه، والحمد لله على الفوز بالمباراة وتحقيق البطولة".

وكان رفاق محمد عبد المنعم قد تفقوّا في المشهد الختامي على نادي بيراميدز، بهدفين لواحد، ليحقق نادي الأهلي اللقب رقم 38 في تاريخه كأكثر فريق تتويجاً بالمسابقة.