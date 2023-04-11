(CNN) -- قال لاعب نادي فياريال، ألكس باينا، إنه وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل، بعد أن تورط في مواجهة مع لاعب في نادي ريال مدريد، إذ زُعم أن الأخير "اعتدى عليه" بعد مباراة الفريقين على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، السبت الماضي.

تردد على نطاق واسع أن لاعب "الميرنغي"، الأوروغوياني فالفيردي، هو من قام بالاعتداء على ألكس باينا، ووقعت المشاجرة المزعومة عندما شق لاعب فياريال طريقه إلى حافلة الفريق، وفقاً لبيان نادي فياريال.

أوضح نادي فياريال، الأحد، أن ألكس باينا قدم بلاغًا للشرطة، مؤكدًا على دعمه للاعب الفريق، لكن النادي لم يذكر فالفيردي بالاسم.

وتواصلت شبكة CNN مع نادي ريال مدريد وفالفيردي ونادي فياريال وباينا والمدعي العام في مدريد ورابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) للتعليق.

زعمت تقارير متعددة أن الحادث اندلع بسبب التعليقات المزعومة التي أدلى بها ألكس باينا، في وقت سابق، حول حمل شريكة فالفيردي، وهو أمر ينفيه لاعب فياريال.

وقال ألكس باينا في بيان نُشر على إنستغرام، السبت الماضي: "تعرضت لاعتداء من قبل زميل في هذه المهنة بعد انتهاء المباراة ضد ريال مدريد".

وأضاف باينا: "بعد الحدث، ظهرت بعض البيانات التي يُزعم فيها أنني أرغب في إيذاء أحد أفراد الأسرة، منذ ذلك الحين، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك، لم يتمّ نشر أي دليل يثبت الأفعال المنسوبة إلي".

وتابع: "الضرر الذي يلحق بأسرتي لا يمكن إصلاحه وغير مبرر، تهديدات وإهانات وحتى رسائل خاصة تتمنى موت عائلتي، أمس، أبلغت الشرطة بالقضية، سنترك العدالة تأخذ مجراها".

من جانبه، قالت مينا بونينو، شريكة لاعب ريال مدريد فالفيردي، عبر تويتر إن الزوجين أُبلغا في فبراير/ شباط الفائت أنّهما فقدا الطفل، لكنهما اكتشفا لاحقاً أن الحمل كان صحيًا.

وأكملت: "نحن لا نحرض على العنف في أيّ لحظة، أنا آسفة لتلقي التهديدات، والتي تلقيتها أنا أيضًا، لكنها خارجة عن يدي".