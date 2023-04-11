دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار جواو كانسيلو، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، تفاعلاً على موقع تويتر، بعد أن تجنب المرور فوق شعار فريقه السابق، مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل انطلاق مواجهة "البافاري" و "السيتيسينز" في دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ)، مساء الثلاثاء.

أظهرت لقطات مصورة تجنب اللاعب البرتغالي السير فوق شعار النادي خلال تواجده في ممر دخول استاد الاتحاد، مما لاقى استحسانًا واسعًا.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا فيديو يظهر لفتة كانسيلو، وعلق بكلمة: "احترام".

ولم يتواجد جواو كانسيلو (28 عامًا) في التشكيل الرسمي لنادي بايرن ميونخ، بل جلس على دكة البدلاء، لملاقاة مانشستر سيتي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي في التشامبيونزليغ.

وكان اللاعب البرتغالي قد انضمّ لصفوف "البافاري" في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من "السيتيسينز".