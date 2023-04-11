دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على احتمالية توليه تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين ضمن ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق "البلوز" عين مؤخرا فرانك لامبارد في منصب المدير الفني لفترة مؤقتة، بعد إقالة غراهام بوتر، عقب سوء النتائج في المسابقات المحلية، هذا الموسم.

وكان المدرب الإيطالي أشرف على تدريب نادي تشيلسي بين عامي 2009 و2011، إلا أنه استبعد عودته للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال أنشيلوتي: "أنا حزين لرؤيتهم هكذا"، مضيفا: "أنا من مشجعي تشيلسي، لقد أمضيت عامين رائعين هناك، هل سأعود؟..لا، لا أعتقد ذلك، أعتقد وآمل أن يقوم لامبارد بعمل رائع"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأكمل كارلو أنشيلوتي: "لامبارد، إنه مدير رائع ومحترف غير عادي وفي هذه الحالة لا أعتقد أن التجربة ستكون ذات فائدة كبيرة"، موضحا: "وصل قبل أسبوع وهو على دراية بكيفية استمرار هذه الألعاب، سوف يبلي بلاء حسنا في الوقت الذي يبقى فيه مع الفريق".

وتابع: "لقد مررنا بوقت سيء للغاية هنا (الموسم الماضي) وعلينا احترام تشيلسي، إنهم لا يمرون بلحظة جيدة لكن لديهم فريق جيد للغاية، في بعض الأحيان عندما تكون (في أسوأ حالاتك) فإنك تبرز الأفضل".

ويلتقي "الميرنغي" مع "البلوز" على أرض الأول، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة (تشامبيونزليغ).