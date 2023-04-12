دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على منافسه بايرن ميونخ الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة، في مواجهة احتضنها استاد الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "السيتيسينز" رودري وبرناردو سيلفا وإيرلينع هالاند، في الدقائق 27 و70 و77.

يعتبر هذا الفوز الرابع للنادي الإنجليزي على حساب "البافاري" في مسابقة التشامبيونزليغ، إذ سبق أن تفوّق عليه في 3 مواجهات.



فيما حقق هالاند رقماً قياسياً بعد هزّه لشباك بايرن ميونخ، إذ بَاتَ أكثر لاعب من لاعبي (البريميرليغ) يسجّل 45 هدفاً في مختلف المسابقات، خلال موسم واحد فقط، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

في نفس الدور، تغلّب نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره بنفيكا البرتغالي بهدفين دون رد، في مباراة احتضنها ملعب النور، وأحرز نيكولو باريلا وروميلو لوكاكو هدفي "النيراتزوري"، في الدقيقتين 51 و82.