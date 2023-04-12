دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، تقدم بريطانيا وأيرلندا بملف مشترك إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لطلب استضافة نهائيات كأس أمم أوروبا 2028.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "العرض عبارة عن خطة مفصلة توضح كيف تتعاون دولنا لتنظيم مهرجان تاريخي لكرة القدم في جميع أنحاء أوروبا، والارتقاء بالبطولة إلى آفاق جديدة".

وأضاف: "يسعدنا أن نقترح على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الأوروبية مفهوم ملاعب على مستوى عالمي مصمم خصيصاً ليورو 2028، تمّ تعزيز هذه الخطة من خلال مرافقنا الفنية الممتازة وخبرتنا التشغيلية".

وتابع الاتحاد الإنجليزي: "ستوفر ملاعب كرة القدم ذات السعة العالية والمشهورة عالمياً والملاعب الجديدة على أحدث طراز لمنصة بطولة يورو، وأكثرها نجاحاً تجارياً على الإطلاق، مما يجعلنا مضيفاً منخفض المخاطر ومكافآت عالية".

واستعرض الاتحاد الإنجليزي 10 ملاعب لاحتضان نهائيات كأس أمم أوروبا 2028، في حال الفوز بالاستضافة.

سبق لبريطانيا أن استصافت منافسات "يورو" عام 1996، وحينها تُوّج منتخب ألمانيا بلقب البطولة على حساب منتخب التشيك.