دخل صفحات "كاتب التاريخ".. هالاند يحطم رقما قياسيا مع مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصبح المهاجم النرويج لنادي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 45 هدفا في موسم واحد بجميع البطولات.

ووقّع هالاند على هدف فريقه الثالث في مرمى بايرن ميونخ، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليصل إلى هدفه الـ45 هذا الموسم بجميع البطولات.

وسجّل المهاجم النرويجي 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و11 هدفا في دوري أبطال أوروبا و3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدفا في كأس الرابطة.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى هذا الرقم من الأهداف في موسم واحد.

يذكر أن اللاعب النرويجي كان قد انتقل من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي مطلع الموسم الجاري مقابل 51.2 مليون جنيه إسترليني (حوالي 64 مليون دولار أمريكي).