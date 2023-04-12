حدث نادر هذا الموسم بطله اللاعب نغولو كانتي.. تعرّف عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد الموسم الجاري 2023/2022 حدثاً نادراً بطله الفرنسي نغولو كانتي، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، إذ أشرف على تدريبه 4 مدربين خلال موسم واحد فقط.

في بداية منافسات الموسم الحالي، تواجد متوسط الميدان الفرنسي في تشكيل "البلوز" في مواجهتين لعبهما الفريق مع إيفرتون وتوتنهام هوتسبير، بقرار من المدرب السابق توماس توخيل.

بعد ذلك، تعرّض كانتي لإصابة بالغة قد أبعدته عن الملاعب لأشهر عدّة، قبل أن يعود إلى المستطيل الأخضر، ليخوض مباراة تجمع نادي تشيلسي مع نظيره أستون فيلا، إلّا أن مدرب "البلوز" حينها كان غراهام بوتر.

ولم يظهر نغولو كانتي كثيراً تحت قيادة غراهام بوتر، إذ سرعان ما تمّت إقالة المدرب وتعيين برونو سالتور في منصب المدير الفني لفترة مؤقتة، وقد شارك متوسط الميدان الفرنسي تحت قيادة الأخير في لقاء "البلوز" وليفربول، الثلاثاء قبل الماضي.

ومنذ أيام، قررت إدارة نادي تشيلسي تكليف فرانك لامبارد بالمهام الفنية للفريق حتّى نهاية الموسم، ليقرر الزج بكانتي في تشكيل "البلوز" لملاقاة ريال مدريد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.