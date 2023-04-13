للمرة الخامسة.. الأهلي والزمالك وجها لوجه في أرض الإمارات

صورة أرشيفية من مباراة الأهلي والزمالك على أرض استاد محمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الخميس، عن احتضان استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي لنهائي كأس السوبر المصري لموسم 2022/2021، بين نادي الأهلي ومنافسه الزمالك.

وتقرر أن يقام المشهد الختامي يوم الجمعة الموافق 5 مايو/ أيار، الذي يجمع "المارد الأحمر"، بطل الكأس، مع "الفارس الأبيض"، بطل الدوري.

وذكر مجلس أبوظبي الرياضي أن الاستضافة لهذا الحدث تأتي "بناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي".

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني: "تمثل المباراة المرتقبة استمرارا لخطط المجلس في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يعزز من خطط المجلس الطموحة في أن تكون أبوظبي المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة، الّتي تحظى بشعبية عارمة وتاريخ طويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية".

وأضاف: "فخورون باحتضان السوبر المصري مجددا، بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الماضية، ونرحب بقطبي الكرة المصرية هنا في العاصمة أبوظبي، متمنين أن يقدم الفريقان ما يليق بسمعة الكرة المصرية الناصعة، ضمن أجواء كرنفالية واحتفالية".

وسبق للأراضي الإماراتية أن استضافة نهائي كأس السوبر المصري في 5 مناسبات، كان 4 منها بين نادي الأهلي وغريمه الزمالك، آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وحينها توج"المارد الأحمر"باللقب.

ويُعتبر نادي الأهلي الأكثر حصدا للقب بـ12 مرة ثم "الفارس الأبيض" بـ4 مرات، ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.