دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرض نادي ريال مدريد الإسباني خبرته على نظيره تشيلسي الإنجليزي، إذ تفوّق عليه بهدفين دون مقابل، في مباراتهما الّتي أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثنائية فريق "الميرنغي" كلّ من كريم بنزيما وماركو أسينسيو، في الدقيقتين 21 و74 من زمن المباراة.

ويُعتبر هذا الفوز الثاني للنادي الإسباني على حساب "البلوز" في آخر 5 مواجهات بين الفريقين في مسابقة (التشامبيونزليغ).

فيما كان آخر 11 هدفاً للمهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، في المسابقة الأوروبية جمعيها في مرمى الأندية الإنجليزية، كما يُعتبر أكثر لاعب هزّاً للشباك خلال عام 2023 بمختلف المسابقات، برصيد 18 هدفاً، وبالتساوي مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وفي ذات الدور، فاز نادي إسي ميلان الإيطالي على مواطنه نابولي بهدف أحرزه إسماعيل بن ناصر عند الدقيقة 40 من عمر اللقاء، الّذي احتضنه ملعب "سان سيرو".

ونجح متوسط الميدان الجزائري في التوقيع على أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا، كما يُعد رابع لاعب أفريقي يسجّل مع "الروسونيري" خلال المسابقة.