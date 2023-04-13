شاركنا برأيك.. هل استحق المدرب رودي غارسيا الإقالة من نادي النصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الخميس، إقالة المدير الفني للفريق، الفرنسي رودي غارسيا، بعد تذبذب نتائج "العالمي" في الآونة الأخيرة.

وغرد حساب نادي النصر، عبر حسابه على تويتر: "قررت إدارة نادي ‎النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع ‎النصر، ومتمنين له التوفيق".

وكشف "العالمي" عن تكليف مدرب الفئات السنية، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بقيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة.

وكان غارسيا تولى تدريب نادي النصر في يونيو/ حزيران 2022، وحقق معه 16 فوزا مقابل تلقي هزيمتين، والتعادل في 5 مباريات، ضمن منافسات مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم.

ويفصل "العالمي" ثلاث نقاط عن متصدر سلم ترتيب الدوري، نادي اتحاد جدة، الذي يملك برصيده 56 نقطة، مع تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة.

يعتقد البعض أن قرار الاستغناء عن خدمات رودي غارسيا صحيح، فيما يرى البعض الآخر أنه قرار متسرع، إذ الصراع على لقب الدوري السعودي مازال قائما، فما رأيك؟