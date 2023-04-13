دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي بايرن ميونخ الألماني استبعاد اللاعب ساديو ماني من قائمة الفريق التي ستواجه نادي هوفنهايم، السبت المقبل، إضافة إلى تغريمه، وفقا لما أعلن عنه "البافاري" عبر موقعه الرسمي، الخميس.

وأوضح النادي الألماني أن معاقبة مهاجمه السنغالي "بسبب سوء تصرفه" بعد نهاية مباراة الفريق مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وزعمت تقارير صحفية ألمانية أن ماني قام بلكم زميله ليروي ساني في وجهه بعد دخولهما في مشادة ساخنة في غرفة الملابس، عقب هزيمة نادي بايرن ميونخ من "السيتيسينز" بثلاثية نظيفة.

ولم يعش ساديو ماني (31 عاما) لحظات سعيدة لفترة طويلة مع "البافاري"، إذ عانى من إصابة بالغة أبعدته عن الملاعب لأشهر، إضافة إلى قلة الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

وكان المهاجم السنغالي ساهم في إحراز 16 هدفا مع نادي بايرن ميونخ الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إذ سجل 11 أهداف وصنع 5.