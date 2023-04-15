السعودية.. مشادّة بين مهاجم الهلال ومدرب الباطن تُثير ضجةً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة دخول موسى ماريغا، مهاجم نادي الهلال، في مشادّة مع زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لنادي الباطن، بعد نهاية مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وانفعل المهاجم المالي البالغ من العمر 32 عاما غاضبا على المدرب الكرواتي قبل أن يقوم بدفعه، ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء بوجه الثنائي.

وتداول مغرّدون على موقع تويتر لقطات المشادّة على نطاق واسع، مما أثار ضجةً.

وكان رفاق ماريغا قد تعرضوا للهزيمة من نادي الباطن على أرض الأخير، بهدف دون مقابل، ليتجمد رصيد "الأزرق الهلالي" عند النقطة 46 في المركز الرابع، بفارق 10 نقاط عن متصدر سلم الترتيب نادي اتحاد جدة.

فيما يُعد هذا الفوز هو الرابع لنادي الباطن في مسابقة دوري "روشن"، هذا الموسم، ليصل للنقطة 15 في المركز السادس عشر والأخير.