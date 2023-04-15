دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز جون ستونز، لاعب نادي مانشستر سيتي، هدفاً مذهلا في شباك نادي ليستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين في استاد الاتحاد، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 31 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعند الدقيقة الخامسة، سدد ستونز (28 عامًا) الكرة بقوّة نحو الشباك "على الطاير" بعد أن كانت قد ارتطمت في أرض الملعب ثمّ ارتدت عالياً، على خط منطقة الجزاء.

وأثنى مغرّدون في موقع تويتر على هدف اللاعب الإنجليزي، وعلى مستواه العالي الّذي ظهر عليه خلال الشوط الأول.

وتفوّق رفاق جون ستونز على نادي ليستر سيتي بنتيجة 1/3، ليصبح في رصيد فريق "السيتيسينز" 70 نقطة في المركز الثاني على سلم الترتيب، بفارق 3 نقاط عن المتصدر أرسنال.

وصل جون ستونز للمساهمة التهديفية رقم 3 في مسابقة البريميرليغ، هذا الموسم، إذ سجّل هدفًا واحدًا وقدّم تمريرتين حاسمتين.