أشعل النار في جسده.. من هو اللاعب التونسي نزار العيساوي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عم الحزن عالم كرة القدم التونسية، بعد وفاة اللاعب نزار العيساوي، الذي أضرم النار في جسده أمام شرطة حفوز في منطقة القيروان، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية.

وكانت الوكالة قد نقلت قول ياسين العيساوي إن شقيقه أشعل النار في جسده "في حركة احتجاجية ضد اتهامه بقضية إرهابية إثر توجهه إلى منطقة الأمن بحفوز لتقديم شكوى ضد بائع غلال عمد إلى بيع الموز بأسعار غير قانونية".

وفارق نزار الحياة عن عمر يناهز 35 عاما في المستشفى متأثرا بحروق في جسده، ليلة الخميس- الجمعة، مما تسبب في وقوع مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في حفوز في القيروان.

وأظهرت لقطات مصورة حضور العشرات لمراسم دفن اللاعب نزار العيساوي، إذ حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ولد نزار العيساوي يوم 30 سبتمبر/ أيلول 1987، وكان لاعبا محترفا لعدد من الأندية التونسية التي مثلها في المسابقات المحلية.

وشغل نزار مركز المهاجم مستفيدا من طول قامته الّذي بلغ 1.92 سم، وارتدى قمصان أندية الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز، قبل أن ينتقل لنادي اللجمي الرياضي الذي ينشط في الدرجات الأدنى.

وفي دوري المحترفين التونسي، خاض نزار العيساوي 36 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، فيما تلقى 8 إنذارات إلا أنه لم يشهر بوجهه البطاقة الحمراء على الإطلاق.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن اللاعب الراحل كان متزوجا وأبا لطفلة بلغت عامها الرابع.