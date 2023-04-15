تشافي هيرنانديز يرفض مقارنته ببيب غوارديولا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بمواطنه بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رافضا المقارنة به.

وتحدث مدرب "البلوغرانا" في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة الفريق مع خيتافي، قائلاً: "أعتقد أن بيب أفضل مدرب حول العالم، منذ بدايته، إنه استثنائي، دائماً يحاول تغيير الأشياء"، مضيفا: "بالنسبة لي هو الرقم 1، دائما تتعلم منه".

وتابع بالقول: "لا أريد مقارنتي به فمسيرته مميزة، وأنا للتو بدأت، أتمنى أن أحظى على سجله يوما ما، لكن ليس من أجلي بل من أجل النادي".

و قاد تشافي نادي برشلونة إلى اعتلاء صدارة مسابقة (لا ليغا)، هذا الموسم، برصيد 72 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، كما سبق وأن حصد معه لقب كأس السوبر الإسباني.

فيما يتولى غوارديولا تدريب فريق "السيتيسينز" الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يصارع نادي أرسنال على حصد اللقب، إذ مازالت المنافسة مشتعلة في مسابقة (البريميرليغ).

وسبق لبيب غوارديولا وأن أشرف على تدريب تشافي هيرنانديز، خلال توليه المهام الفنية لـ"البلوغرانا" بين عامي 2008 و2012، وحينها حقق مع الفريق عدد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا.