دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، على خلاف لاعب الفريق، ساديو ماني، مع زميله ليروي ساني، عقب نهاية مباراة "البافاري" ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية ألمانية أفادت بأن المهاجم السنغالي قام بلكم المهاجم الألماني في وجهه بعد دخولهما في مشادة ساخنة في غرفة الملابس، عقب خسارة نادي بايرن ميونخ من "السيتيسينز" بثلاثية نظيفة.

وقررت إدارة "البافاري" استبعاد ماني عن قائمة الفريق الّتي ستواجه نادي هوفنهايم، كما تمّ تغريمه بسبب "سوء تصرفه".

وعن هذا الخلاف، قال توخيل في مؤتمر صحفي: "تمّت تسوية ذلك، اللعبة والغرامة هي عواقب ما حدث"، مُضيفاً: "لم أر ذلك بنفسي لأنّني كنتُ في غرفة التدريب، بالطبع تحدثتُ على الفور إلى جميع المعنيين، اللاعبين والموظفين"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "لأن الأمر أثار قلقنا ولأنه كان حادثاً صارخاً، كان من المهم أن نوضح الأمر قبل أن نبدأ الجلسة التدريبية التالية، لقد فعلنا ذلك، لقد أوضحنا كلّ شيء حتّى نتمكّن من التدريب بشكل إيجابي مع بعضنا البعض مرة أخرى".

وأكمل توماس توخيل: "الطريقة الّتي تعامل بها كلا اللاعبين مع الأمر، والطريقة الّتي تعامل بها اللاعبون الآخرون، كان لها تأثير، كان لدينا جو إيجابي مؤخراً".

ودافع مدرب الفريق عن ساديو ماني، قائلاً: "أنا أول من يدافع عنه، لقد عرفته منذ فترة طويلة جداً ولا أعرفه إلّا كمحترف، كما أنّني أعرف حاشيته، لم يكن مذنباً بأي شيء، لقد كان مخالفاً لقواعد السلوك، اعترف بها واعتذر، هذا هو سبب وجوده معي".