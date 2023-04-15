لاعبا منتخب المغرب يخطفان الأنظار خلال مباراة بلد الوليد و فياريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف ثنائي منتخب المغرب، سليم أملاح وجواد ياميق، الأنظار بعد أن قادا فريقهما بلد الوليد للفوز على فياريال، بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض الأخير، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 في الدوري الإسباني.

ونجح أملاح في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الثانية، عبر تسديدة من داخل الصندوق، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 34، إذ قدّم تمريرة حاسمة لمواطنه ياميق الّذي وضع الكرة في الشباك.

ووصل سليم أملاح للمساهمة التهديفية رقم 3 في مسابقة (لا ليغا)، هذا الموسم، إذ سجل هدفين وصنع واحدا، فيما وقع جواد ياميق على أول أهدافه في المسابقة.

وبهذه النتيجة، وصل نادي بلد الوليد للنقطة 32 في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد نظيره فياريال عند النقطة 47 في المركز الرابع.

يشار إلى أن أملاح وياميق كانا من العناصر الأساسية الّتي ساهمت في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، في بطولة كأس العالم الماضية، من خلال الوصول للدور نصف النهائي.