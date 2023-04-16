دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذّرت رابطة الأندية المصرية المحترفة جماهير الفرق من ترديد "الهُتافات المسيئة والسباب الجماعي"، كما هددت بفرض عقوبة الحرمان من حضور المباريات حتّى نهاية منافسات الدوري المصري للموسم الجاري، في حال التكرار.

وفرضت الرابطة عددا من العقوبات على جماهير أندية الأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي مؤخراً، ثمّ أصدرت بياناً تضمن التحذير من تكرار مثل هذه الأفعال.

وجاء في بيان الرابطة: "لما كان الشغل الشاغل لرابطة الأندية المصرية المحترفة منذ اليوم الأول لها عودة الجماهير والحفاظ على تواجدها ودعمها، وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ على الروح الرياضية، في مدرجات ملاعب كرة القدم".

وأضاف البيان: "فإن الرابطة لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها، مستمدة قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف فى ملاعبنا".

وتابع: "بالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي، ونادي الاتحاد السكندري، ونادي الإسماعيلي، بسبب الهتافات والسباب الجماعي، في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر الحرمان من حضور مباريات الدورى حتى نهاية الموسم الكروي الحالي".

ومن جانبه، قال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع فيسبوك: "يثمن الاتحاد الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات سواء في مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتي بدأت في التزايد في المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر في مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة".

وأكمل الاتحاد المصري: "يؤكد الاتحاد التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس إدارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة".

وأتمّ: "يهيب الاتحاد بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الاندية في جهودهما، لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي".