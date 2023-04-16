دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه في نادي النصر لمواجهة نادي الهلال، على أرض استاد الملك فهد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وسيخوض النجم البرتغالي الديربي الأول له مع الفريق، منذ انضمامه لـ "العالمي" في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كان رونالدو (38 عامًا) قد ساهم في تسجيل 13 هدفاً في دوري "روشن"، إذ سجّل 11 هدفًا وقدّم تمريرتان حاسمتان.

وسبق لكريستيانو رونالدو أن برز بقوة خلال مواجهات الديربي مع مختلف الفرق الأوروبية التي مثلّها في السابق، تحديدًا في ديربي مدريد بين الريال والأتلتيكو.

تُعد مباراة نادي النصر مع جاره "الأزرق الهلالي" من أكثر المباريات التنافسية على مر تاريخ كرة القدم السعودية، خاصة أن "العالمي" يطارد متصدر سلم الترتيب، نادي اتحاد جدة، بينما يسعى نادي الهلال للعودة إلى المسار الصحيح.

يعتقد البعض أن النجم البرتغالي بإمكانه هزّ شباك "الأزرق الهلالي"، فيما يرى البعض الآخر أن خط دفاع الفريق سينجح في إيقافه، فما رأيك؟