(CNN) -- مع كل رقم قياسي يكسره إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يبدو أن الرقم التالي لا مفر منه، مثل الحجم الهائل للأهداف التي سجّلها هذا الموسم.

وأضاف المهاجم النرويجي هدفين آخرين إلى رصيده خلال فوز فريق "السيتيسينز" على ليستر سيتي بنتيجة 1/3، السبت، معادلاً الرقم القياسي للمصري محمد صلاح بـ 32 هدفًا في 38 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

هناك رقم قياسي آخر يحمله آندي كول وآلان شيرر، لكن تم تحديده عندما كانت هناك 42 مباراة خلال موسم واحد، في 1994/1993و 1995/1994 على التوالي.

وجاء آخر هدف للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، بعد 4 أيام فقط من تسجيله لهدفه 45 في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر هدف يسجله لاعب من مسابقة البريميرليغ على مر التاريخ.

تحدّث بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لقناة "BBC" البريطانية، قائلاً: "أتمنى أن يحطم هالاند كل الأرقام القياسية الممكنة، وهذا يعني أنه يسجّل الكثير من الأهداف وهو ما يساعدنا"، مُضيفاً: "أعتقد أنه يريد الألقاب وما زلنا هناك، لكن الأمر مُثير للإعجاب، ولا يزال هناك 8 مباريات لنلعبها لكسر كل منهم".

ساعدت مآثر إيرلينغ هالاند على تقليص الفارق مع المتصدر نادي أرسنال، حيث يندفع الدوري الإنجليزي الممتاز نحو خاتمة مُثيرة في ظل الصراع على اللقب.

يواجه الفريقان بعضهما البعض في 26 أبريل/ نيسان، في مباراة ستحدد بالتأكيد وجهة اللقب.

ويبذل نادي مانشستر سيتي قصارى جهده للحفاظ على هالاند لائقاً للمباريات الحاسمة في نهاية الموسم، إذ يوفق بين مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وسباق لقب مسابقة البريميرليغ.

وقال غوارديولا للصحفيين، الجمعة: "نحن نعتني به 24 ساعة (في اليوم)، لدينا أطباء وأخصائيو علاج طبيعي رائعون، فهم يقفون وراءه كل ثانية من اليوم".

وتابع: "اليوم مع هذا الجدول الزمني الصعب للألعاب كل 3 أو 4 أيام يتعيّن علينا الاهتمام به، إنه متطلب للغاية، مع التغذية والراحة والنوم والطعام، نحن نعلم أننا يجب أن نراقبه لأنه ضخم جدًا".