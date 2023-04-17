(CNN) -- أصبح الألماني أنطونيو روديغر، مدافع نادي ريال مدريد، آخر ضحايا الإساءات العنصرية في الدوري الإسباني.

فبعد فوز "الميرنغي" على قادش بثنائية، السبت، سُمع المشجعون وهم يوجّهون إهانات عنصرية إلى أنطونيو روديغر، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقترب اللاعب الألماني الدولي، صاحب البشرة السوداء، من المدرجات في استاد "نويفو ميرانديلا" في قادش، ليمنح شخصاً ما قميصه، قبل أن يقوم المشجعون بإلقاء المقذوفات في اتجاهه.

بينما كان يسير بعيداً، استدار روديغر وأشار إلى أحد المشجعين، قبل أن يرافقه شخصان يبدو أنّهما من أعضاء فريق ريال مدريد.

ولم يعلق أنطونيو روديغر على الحادث، ولكنه قال على موقع إنستغرام بعد المباراة: "استحق الفوز بعيداً".

تواصلت شبكة CNN مع نادي قادش ونظيره ريال مدريد للتعليق.

ولم تعلق رابطة (لا ليغا) بعد على الحادث، لكنها قالت سابقاً لشبكة CNN إنها ليس لديها سلطة معاقبة المشجعين أو الأندية على حالات الانتهاك العنصري.

شابت حوادث الإساءة العنصرية مباريات الدوري الإسباني في مناسبات عدّة، هذا الموسم، إذ استُهدف زميل روديغر في الفريق، فينيسيوس جونيور، خلال مواجهات أتلتيكو مدريد وريال بلد الوليد وريال مايوركا وأوساسونا.

وفي الشهر الماضي، قدمّت رابطة (لا ليغا) شكوى إلى محكمة برشلونة بعد أن تعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية خلال الكلاسيكو في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وفي مارس/ آذار، عرضت رابطة (لا ليغا) تفاصيل 12 حالة منفصلة من الانتهاكات العنصرية للاعبي كرة القدم، أصحاب البشرة السوداء، تعود إلى يناير/ كانون الثاني 2020 والتي نقلتها إلى السلطات المحلية، إذ تمّ أرشفة 4 منها دون عقوبة، في بعض الحالات بسبب عدم وجود الجناة.