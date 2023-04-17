تشيلسي "الجريح".. برأيك هل سيتعافى على حساب ريال مدريد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانى نادي تشيلسي الإنجليزي من سوء النتائج وغياب الاستقرار الفني، خلال الموسم الجاري، بعد التغيير المتكرر على الكادر الفني والتجديد على تشكيل الفريق، ليفقد فرصة المنافسة على الألقاب في البطولات المحلية.

وتعرض "البلوز" لـ12 هزيمة في (البريميرليغ)، ليقع الفريق في المركز الـ11 على سلم الترتيب، برصيد 39 نقطة، كما خرج مبكرا من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبقى أمام نادي تشيلسي فرصة واحدة من أجل التعافي، إذ مازال منافسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه اصطدم بحامل اللقب، نادي ريال مدريد الإسباني، في الدور ربع النهائي.

وفي مواجهة الذهاب، تغلب "الميرنغي" على "البلوز" بهدفين دون رد، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد.

ويتواجه الفريقان مرة أخرى مساء الثلاثاء، في مباراة يحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

ويعتقد البعض أن بإمكان نادي تشيلسي أن يُلملم جراجه في لقاء الإياب، بينما يرى البعض الآخر أن خبرة نادي ريال مدريد ستحبط محاولات "البلوز"، فما رأيك؟