(CNN) -- نُقل تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الإيطالي، إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير في العاصمة الإيطالية روما، الأحد، وفقاً لما ذكره النادي في بيان رسمي.

وكشف مفوض النقل في روما، أوجينيو باتاني، أن تراماً كان متورطاً في الحادث الّذي تعرض له اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.

وقال نادي لاتسيو في بيان: "بعد حادث سير، عانى لاعب كرة القدم تشيرو إيموبيلي من صدمة تشوه في العمود الفقري، وكسر مركب في الضلع الحادي عشر الأيمن".

وأضاف النادي: "حالته جيدة حالياً، لا يزال تحت الملاحظة في قسم طب الطوارئ، الذي يديره البروفيسور فرانشيسكو فرانشيسكي من مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما".

وقال محامي اللاعب، إردس دوراسي، عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستغرام: "أفكار موكلي تشيرو إيموبيلي الّتي اهتزت بسبب ما حدث اليوم، تذهب إلى ابنتيه ولسائق الترام الّذي يتمنى له الشفاء العاجل".

وتابع: "يشعر بالارتياح لعدم تعرض أحد لإصابات خطيرة، لأنه يدرك في هذه اللحظة الصعبة أنه تصرف بشكل صحيح، ويثق تماماً في السلطات التي تجري التحقيق".

فيما تحدّث مفوض النقل في روما، أوجينيو باتاني، لشبكة CNN، الإثنين، قائلاً: "سيكون هناك وقت لفهم ديناميكيات الحادث، حصلت شرطة البلدية على شهادات الشهود ولا سيما من شاهد تمّ إيقافه عند الضوء الأحمر وشاهد متحرك".

وأكمل أوجينيو باتاني: "كان التأثير قوياً للغاية، اصطدمت السيارة بالترام الذي انحرف عن المسار، يزن الترام 18 طناً وعند هذه النقطة خرجت عربة الترام التي تزن ستة أطنان عن المسار، مع ذلك، في هذه اللحظة، لا أشعر برغبة في إسناد المسؤولية إلى أحدهما أو الآخر، يجب على شرطة البلدية التأكد من ذلك، ربما من خلال مقاطع الفيديو".

ويُعتبر تشيرو إيموبيلي عنصراً فعّالاً في تشكيل نادي لاتسيو، وقد ساهم في إحراز 13 هدفاً في مسابقة (الكالتشيو)، هذا الموسم، إذ سجّل 10 أهداف وصنع 3.