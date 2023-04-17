مصر.. تصريح رسمي بشأن حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

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نشر الأحد ، 16 ابريل / نيسان 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّقت اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة المصرية على قرار محكمة القضاء الإداري في القاهرة بشأن زوال عضوية مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

في بيان صدر الأحد، أكدت اللجنة القانونية اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية فور ورود القرار واستلام الوزارة له بشكل رسمي.

وقالت اللجنة في بيانها: "فى ضوء الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 16 أبريل/ نيسان 2023 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية فى الدعاوى المرفوعة".

وأضافت اللجنة: "وحيث سبق وأن أكدت اللجنة القانونية بالوزارة حرصها الدائم على استقرار كيان نادى الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات".

وتابعت: "ورغم أنه سبق أن تم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك استنادا على حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الاداري فى ذات الشأن".

وأتمّت اللجنة القانونية: " تؤكد اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور ورود القرار واستلام الوزارة له بشكل رسمي".

كانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد أصدرت قرارًا بعزل رئيس فريق الزمالك من منصبه، بعدما نفذ حكمًا قضائياً بالحبس لمدة شهر، تحديدًا من 25 فبراير/ شباط وإلى 25 مارس/ آذار 2023، مع إلزام مجلس إدارة الفريق بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.