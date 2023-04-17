دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على براءة الفريق من التهم الموجهة إليه، ومنها دفع "أموال مشبوهة" لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، مسؤول التحكيم السابق في إسبانيا.

وفي وقت سابق، اتهم مكتب المدعي العام في برشلونة الفريق الكتالوني بـ"الفساد المستمر بين الأفراد في المجال الرياضي"، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بفضيحة دفع مزعومة للحكام هزت كرة القدم الإسبانية.

وتحدث لابورتا، في مؤتمر صحفي، الاثنين، قائلا: "أنا مقتنع تماماً بأن نادي برشلونة لم يفعل أي شيء بنية أو غرضاً لغش المنافسة من أجل الحصول على أي نوع من المزايا الرياضية".

وأضاف: "الحفاظ على العلاقات في الأمور الفنية والتحكيمية مع الشركات التي توظف أشخاصاً من ذوي الخبرة في صناعة كرة القدم و التاريخ الطويل للعمل مع الحكام، ليس بأي حال من الأحوال نشاطاً غير قانوني".

وتابع: "الاستشارة المهنية هي ممارسة شائعة بين جميع أندية كرة القدم الكبرى وفي برشلونة تكون الممارسة واضحة وشفافة، مع جميع الفواتير مقسمة حسب العناصر، لم تكن هناك أي نية على الإطلاق لإخفاء أي شيء".

وسبق لنادي ريال مدريد وأن أعلن بأنه سيكون طرفاً في الإجراء القانوني ضد غريمه برشلونة، بمجرد أن يفتح القاضي الباب "للأطراف المتضررة".

وقال لابورتا عن "الميرنغي": "نحن نتحدث عن نادٍ تربطه تاريخياً علاقات وثيقة بالسلطة السياسية والمالية والرياضية، لمدة 7 عقود ودون انقطاع تقريباً، كان رؤساء لجنة الحكام مدراء أو لاعبين سابقين في ريال مدريد"، حسب قوله.



وأردف: "بعبارة أخرى، على مدى 70 عاماً كان لاعبو ريال مدريد والمخرجون والمشجعون يختارون الحكام الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات على أرض الملعب"، حسب تعبيره.



واعترف رئيس برشلونة بأن العلاقات بين النادي وريال مدريد "توترت بسبب ذلك"، وأنّه كان قراراً مؤسفاً من قبل النادي المنافس للتورط في هذه القضية من خلال تقديم مزاعم خاصة به.