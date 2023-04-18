دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة اعتداء محمد الشناوي، حارس نادي الأهلي، بالضرب على لاعب نادي سموحة، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 في الدوري المصري.

فعند الوقت بدل الضائع من المباراة، قام الشناوي بلكم لاعب المنافس على وجهه ليسقطه أرضاً، مما دفع الحكم طارق مجدي إلى طرده.

واتخذ فريق "المارد الأحمر" قراراً صارماً بعد واقعة الاعتداء، إذ قرر مدير الكرة في الفريق، سيد عبد الحفيظ، توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس البالغ من العمر 34 عاماً نظراً لما بدر منه.

وتفوّق رفاق محمد الشناوي على نادي سموحة بهدفين دون رد، ليعزز الفريق من صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 31 في المركز التاسع.