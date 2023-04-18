دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر ترديد جماهير نادي الهلال هُتافات باسم ليونيل ميسي، على أعقاب مواجهة الفريق لنظيره النصر في ديربي الرياض، مساء الثلاثاء.

وردد أنصار "الأزرق الهلالي" هُتافات "ميسي..ميسي" عند دخول كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى أرضية استاد الملك فهد، لإجراء عمليات الإحماء، قبل انطلاق مباراة الهلال و"العالمي" ضمن منافسات الجولة الـ25 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن "الأزرق الهلالي" يعمل على استقطاب النجم الأرجنتيني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، دون أي تأكيد رسمي من جانب النادي السعودي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي، 35 عاماً، مع النادي الباريسي في ختام منافسات موسم 2023/2022، مما يتيح له إمكانية الانتقال لفريق آخر.