دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، عن منح الأرجنتين حق استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، على أن تنطلق في تاريخ 20 مايو/ أيّار وحتى 11 يونيو/ حزيران من العام الجاري.

وأوضح (فيفا) أن اختيار البلد الواقع في أمريكا الجنوبية جاء بعد استبعاد المضيف الأصلي، إندونيسيا، إضافة للعرض المقدم من الاتحاد الأرجنتيني والّذي لاقى قبولاً عقب تفتيش ميداني قام به وفد الاتحاد الدولي لأماكن البطولة المقترحة والبنية التحتية المرتبطة بها.

وسبق للأرجنتين وأن احتضنت نهائيات مونديال الشباب عام 2001، فيما توّج منتخب "التانغو" باللقب 6 مرات.

وقال رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو: "يسعد الاتحاد أن يعلن أن نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 20 سنة ستقام في الأرجنتين، إذ يفتح موطن أبطال العالم أبوابه أمام نجوم الغد في كرة القدم العالمية".

وأضاف إنفانتينو: "أود أن أشكر الاتحاد الأرجنتيني ولا سيما رئيسه كلاوديو تابيا، وكذلك السلطات الحكومية، على التزامهم باستضافة هذا الحدث الرائع في مثل هذا الإخطار القصير".

وكان الاتحاد الدولي قد جرّد إندونيسيا من حقها في استضافة مونديال الشباب، بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة إسرائيل في البطولة.