دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى نادي الأهلي كتابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، تضمن قرارات صادرة بحق الفريق ولاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، وفقا لما أعلن عنه "المارد الأحمر" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وقرر نادي الأهلي إحالة الملف للجنة القانونية في الفريق لدراسة الموقف كاملا، ورفع توصية لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه المقرر ظهر الأربعاء.

ولم يذكر "المارد الأحمر" تفاصيل القرارات التي صدرت بحق فريقه ومهاجمه البالغ من العمر 29 عاما.

فيما ذكرت تقارير صحفية مصرية أن لجنة الانضباط في الاتحاد المصري قررت فرض عقوبات على نادي الأهلي، ومنها إيقاف لاعبه "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه بمبلغ مالي، بسبب "مشاركته في هتافات مسيئة" ضد نادي الزمالك، على أعقاب اللقاء الأخير بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وبرز محمود عبد المنعم "كهربا" بقوة منذ عودته إلى تشكيل "المارد الأحمر" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد غياب دام لفترة طويلة.

وقاد "كهربا" الفريق للتغلب على نادي سموحة بثنائية، بتسجيله الهدف الثاني، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26، لينال جائزة اللاعب الأفضل في اللقاء.