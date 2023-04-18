دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفين، أسهم من خلالهما في فوز نادي ليفربول على نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 1/6، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

,أحرز النجم المصري الهدف الثاني لـ"الريدز" والأول له، عند الدقيقة 39، عبر تسديدة بقدمه اليسرى داخل منطقة الجزاء، وبطريقة مشابهة سجّل الهدف الرابع في الدقيقة 64.

وبعد ثنائيته في شباك ليدز يونايتد، بَاتَ مهاجم "الفراعنة" أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بالقدم اليسرى في مسابقة (البريميرليغ) على مر التاريخ، بـ107 هدفاً، متفوقاً على اللاعبين السابقين روبي فاولر وفان بيرسي وريان غيغز.

ووصل صلاح، 30 عاماً، للمساهمة التهديفية رقم 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ أحرز 15 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

فيما أصبح برصيد نادي ليفربول 47 نقطة في المركز الثامن على سلم الترتيب، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 29 في المركز السادس عشر.