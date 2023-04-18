دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، على إمكانية العودة أمام نادي مانشستر سيتي، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

ويستضيف "البافاري" نظيره "السيتيسينز" مساء الأربعاء، على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

وتحدّث المدرب البالغ من العمر 49 عاماً عن المهمة الّتي ستكون في انتظار فريقه، قائلاً في المؤتمر الصحفي: "إنّها بأيدينا، نحتاج أن نعطيها كلّ شيء، لسنا وحدنا، لدينا فريق جيد ولدينا جماهير، علينا أن نذهب خطوة بخطوة، إنّه تحد صعب، لكننا سنواجهه حتى النهاية".

وأضاف توخيل: "نحن بحاجة إلى الزخم وتلك اللحظات الصغيرة لنمضي في طريقنا، علينا أن نحقق التوازن الصحيح، نحن نعلم حجم المهمة الّتي تنتظرنا ومدى صعوبة ذلك".

وتابع: "اللعب ضدّ مانشستر سيتي يمثل تحدياً كبيراً، فهم في حالة جيدة مؤخراً، نحن نؤمن بأنفسنا ونعلم أنّه يمكننا الفوز في كلا الشوطين، إذا فعلنا ذلك، يمكن أن يحدث أي شيء، خاصة إذا حصلنا على القليل من الحظ الذي لم يكن لدينا في مباراة الذهاب".

وعن مصير ساديو ماني الّذي تعرض للعقوبة باستبعاده عن صفوف الفريق لمباراة واحدة، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه، بعد أن اعتدى على زميله ليروي ساني بالضرب، قال توماس توخيل: "ماني سيكون مع الفريق، لأن الموضوع مع ساني قد حُسم"، رافضاً الإفصاح عمّا إذ كان المهاجم السنغالي سيبدأ في التشكيل الأساسي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نادي مانشستر سيتي على منافسه بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، الّتي أقيمت على أرض استاد الاتحاد.