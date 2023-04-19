دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إسي ميلان الإيطالي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تجديد عقد اللاعب أوليفيه جيرو مع الفريق.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن فريق "الروسونيري" قرر الإبقاء على مهاجمه الفرنسي ضمن صفوفه حتى يونيو/ حزيران 2024.

وانضم جيرو (36 عاما) إلى النادي الإيطالي في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين ظهر اللاعب في 76 مباراة بقميص الفريق، وأحرز خلالها 27 هدفا.

وفي الموسم الحالي، ساهم أوليفيه جيرو في تسجيل 12 هدفا في مسابقة (الكالتشيو)، إذ هز الشباك 8 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وفيما قاد المهاجم الفرنسي نادي إسي ميلان للوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، للمرة الأولى منذ عام 2007، من خلال تسجيله هدف الفريق الوحيد في مواجهة إياب دور الثمانية بين "الروسونيري" ونابولي والتي انتهت بالتعادل 1/1، مستفيداً جيرو ورفاقه من الفوز ذهابا بهدف.