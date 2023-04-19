دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين دون رد، في مواجهة احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وأحرز رودريغو ثنائية "الميرنغي" ليكرر فوزه على "البلوز" بذات نتيجة الذهاب، ويبلغ الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين بأربعة أهداف نظيفة.

وتأهل نادي ريال مدريد للمربع الذهبي في (التشامبيونزليغ) للمرة الثانية على التوالي على حساب نادي تشيلسي، إذ سبق وأن فعل ذلك في الموسم الماضي.

وضرب "الميرنغي" موعداً مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ في الدور المقبل.

فيما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة نادي إسي ميلان الإيطالي ومواطنه نابولي، والّتي أقيمت على أرض ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وجاء هدف "الروسونيري" بأقدام أوليفيه جيرو فيما سجّل فيكتور أوسيمين هدف نابولي.

وعبر نادي إسي ميلان إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2007، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف نظيف، على أن يواجه مواطنه إنتر ميلان أو بنفيكا البرتغالي.