دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة تدخل كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على جوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال، على "طريقة المصارعين" خلال مواجهة الفريقين احتضنها استاد الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

فعند الدقيقة 57، تنافس اللاعبان على الكرة قبل أن يطوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضاً، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو.

تداول مغرّدون على موقع تويتر لقطات تظهر الواقعة على نطاق واسع، مما أثار ضجةً.

وخسر رفاق كريستيانو رونالدو (38 عاماً) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق "العالمي" عند النقطة 53 في المركز الثاني على سلم الترتيب، فيما وصل فريق "الأزرق الهلالي" للنقطة 49 في المركز الرابع.