دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني إيجابيا 1/1، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، مساء الأربعاء، ضمن إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وأحرز المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدف "السيتيسينز"، فيما سجل متوسط الميدان جوشوا كيميش لـ"البافاري".

وبلغ نادي مانشستر سيتي الدور نصف النهائي، مستفيداً من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة، على أن يواجه نادي ريال مدريد الإسباني ما قبل النهائي.

بينما سيطر التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها على مواجهة جمعت نادي إنتر ميلان الإيطالي ونظيره بنفيكا البرتغالي، والتي احتضنها ملعب سان سيرو.

وتناوب على تسجيل أهداف "النيراتزوري" كل من نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا، فيما أحرز فردريك أورسنيس وأنطونيو سيلفا وبيتار موسى أهداف النادي البرتغالي.

وكان نادي إنتر ميلان تفوق على بنفيكا بثنائية في مواجهة الذهاب، ليصل للمربع الذهبي للمرة الأولى منذ عام 2010، ويضرب موعدا مع غريمه إسي ميلان في الدور المقبل.

كما بات سيموني إنزاغي أول مدرب إيطالي يقود الفريق إلى الدور نصف النهائي، منذ أوجينيو بيرسيليني في موسم 1981/1980، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.