دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الخميس، تنفيذ الحكم الصادر من قِبل محكمة القضاء الإداري في القاهرة بحق مرتضى منصور بعزله من منصب رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.

فمنذ أيام، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بزوال عضوية رئيس فريق الزمالك بناءً على الدعاوي المرفوعة ضدّه، مع إلزام مجلس إدارة الفريق بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن تكليفها لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذ الحكم، وإخطار نادي الزمالك به، والمطالبة بتعيين قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة إلى أقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2025/2021.

كما كان مرتضى منصور قد سُجن لمدة شهر واحد، وتحديداً من 25 فبراير/ شباط إلى 25 مارس/ آذار، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.