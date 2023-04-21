أخطاء كارثية من دي خيا تطيح بمانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطاحت مجموعة من الأخطاء الفردية للاعبي مانشستر يونايتد بالفريق من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي أمام نادي إشبيلية الإسباني.

وارتكب الحارس الإسباني ديفيد خيا خطأ مزدوجا مع مدافعه الإنجليزي، هاري ماغواير، عند الدقيقة الثامنة، ليستغل المهاجم المغربي يوسف النصيري الفرصة ويسجلها في المرمى.

وفي الشوط الثاني، سجل لويك بادي الهدف الثاني للفريق الأندلسي عند الدقيقة 47 بهدف يتحمل دي خيا جزءا من مسؤوليته.

ولم تتوقف أخطاء الحارس الإسباني عند هذا الحد، فعند الدقيقة 81 أهدى دي خيا كرة سهلة للنصيري الذي سجل الهدف الثالث لإشبيلية لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة عبر الفريق الإسباني إلى نصف النهائي ليضرب موعدا مع يوفنتوس الإيطالي بعد أن تفوق على اليونايتد بنتيجة 5-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.