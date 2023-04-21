أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه سيلعب بدون مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكاو في مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس بعد فشل الاستئناف المقدم على البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب في مباراة الذهاب، وفقا لبيان صدر عن النادي، الجمعة.

وتعرض لوكاكو لهتافات عنصرية من جانب مشجعين ليوفنتوس في مباراة الذهاب التي انتهت بهدف لمثله في ملعب "أليانز" في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وتحصل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما على بطاقة حمراء بعد أن سجل هدف التعادل واحتفل أمام جمهور يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس قد عُوقب باللعب لمباراة واحدة بدون جمهور في المنصة الجنوبية في حين تعرض لوكاكو لإيقاف لمباراة واحدة وهو ما اعترض عليه الإنتر.

وأعرب النادي عن خيبة أمله بعد قرار رفض الاستنئاف المقدم ضد قرار الإيقاف قائلا: "يعتقد نادي الإنتر أنه يجب أن يعزز دعمه للاعب ويعرب عن أسفه الشديد على حقيقة أن الضحية أصبحت الطرف الوحيد المذنب".