دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص اللاعب كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على تهنئة جماهير فريقه، بمناسبة عيد الفطر، عبر فيديو نشره حساب "العالمي" على موقع تويتر.

وقال النجم البرتغالي باللغة العربية: "عيد مبارك"، خلال عبوره في ممر دخول ملعب فريقه، على أعقاب تدريبات نادي النصر، تحضيراً لمواجهة نادي الوحدة، الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما غرّد رونالدو (38 عاماً): "التركيز في التحضير لنصف النهائي، #عيد_مبارك لكل من يحتفلون اليوم"، وأرفق تغريدته بصور من المران.

وسبق لكريستيانو رونالدو وأن شارك الشعب السعودي أفراحهم في ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الّذي يصادف 22 فبراير/ شباط من كلّ عام، وقد ظهر حينها مرتدياً الزي الشعبي للبلاد ورقص على الأنغام الشعبية.