دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب محمد صلاح هدفاً، أسهم من خلاله في فوز ناديه ليفربول على منافسه نوتينغهام فورست بنتيجة 2/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل النجم المصري هدف "الريدز" الثالث عند الدقيقة 70، بعد أن تسلم الكرة عبر عرضية طويلة ووضعها في الشباك.

وعقب هزّه لشباك نوتينغهام فورست، احتل مهاجم "الفراعنة" المركز السادس على سلم ترتيب هدّافي نادي ليفربول على مر التاريخ، برصيد 183 هدفاً، بالتساوي مع اللاعب السابق روبي فاولر، بعد أن خاض صلاح 298 مباراة بمختلف المسابقات.

ووصل محمد صلاح، 30 عاماً، إلى المساهمة التهديفية رقم 24 في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذ أحرز 16 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة، بينما بَاتَ برصيد "الريدز" 50 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.