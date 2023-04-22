دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على موقع تويتر مع لقطات مصورة تظهر اللاعب محمد صلاح برفقة ابن ستيفن جيرارد، أحد أبرز لاعبي ليفربول على مر التاريخ، عند دخولهما لأرض ملعب أنفيلد، قبل انطلاق مواجهة "الريدز" ونوتينغهام فورست، السبت.

واصطحب النجم المصري نجل جيرارد عند الدخول لميدان الملعب، ليكون من ضمن الأطفال الذين يرافقون اللاعبين قبل انطلاق صافرة البداية.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي صورة صلاح وابن ستيفن جيرارد معاً، وعلّق قائلاً: "الطفل الأكثر سعادة في العالم الآن".

وسبق لجيرارد أن كشف عن حب نجله لمهاجم "الفراعنة"، إذ يعتبره لاعب كرة القدم الأفضل حول العالم.

وكان مهاجم "الفراعنة" قد سجّل هدفاً واحداً، ساهم من خلاله في فوز "الريدز" على نوتينغهام فورست بنتيجة 2/3، ضمن مباريات الجولة الـ32 في الدوري الإنجليزي الممتاز.