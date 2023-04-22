دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مساء الأحد، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع نادي الهلال مع منافسه اتحاد جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيكون رامون دياز، مدرب "الأزرق الهلالي"، على موعد مع نونو سانتو، مدرب "النمور"، إذ سيلتقيان معاً للمرة الثانية، خلال منافسات الموسم الجاري.

كانت الأفضلية في صالح المدرب الأرجنتيني في أول لقاء جمعه مع نظيره البرتغالي، إذ تفوّق الهلال على اتحاد جدة بهدف دون مقابل، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي دوري "روشن"، قاد دياز "الأزرق الهلالي" إلى تحقيق نتيجة الفوز في 14 مباراة مقابل تلقي 4 هزائم، إضافة إلى التعادل في 7 مباريات، ليحل الفريق في المركز الرابع برصيد 49 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر، قبل 5 جولات من ختام المسابقة.

فيما ساهم سانتو في احتلال "النمور" صدارة جدول الترتيب بـ56 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 17 مباراة مقابل التعرض لهزيمة واحدة، بجانب 5 تعادلات.

ويتطلع كلّ مدرب منهما إلى هزيمة الآخر، إذ يطمح رامون دياز لإنقاذ موسم فريقه على الصعيد المحلي بعد أن بَاتَ لقب الدوري بعيداً بعض الشيء عن متناوله، بينما يرغب نونو سانتو بتأكيد علو كعب فريقه هذا الموسم، فلمن ستكون الغلبة؟