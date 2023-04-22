قاد فريقه إلى نهائي الكأس.. رياض محرز يتصدر المشهد في إنجلترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب رياض محرز 3 أهداف، أسهم من خلالها في فوز ناديه مانشستر سيتي على نادي شيفيلد يونايتد، في مباراة احتضنها ملعب ويمبلي، مساء السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز المهاجم الجزائري، 32 عاماً، "الهاتريك" في الدقائق 43 و61 و66، بطرق جميلة للغاية، ليقود فريق "السيتيسينز" إلى الوصول للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من لقاء مانشستر يونايتد وبرايتون.

ويُعد محرز أول لاعب يسجّل ثلاثية على الإطلاق، في الدور قبل النهائي على أرض ملعب ويمبلي، وأول لاعب يزور الشباك 3 مرات في هذا الدور، منذ أليكس داوسون عام 1958 وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

ووصل رياض محرز إلى المساهمة التهديفية رقم 24 مع نادي مانشستر سيتي، بمختلف مسابقات الموسم الجاري، إذ سجّل 15 هدفاً وقدّم 9 تمريرات حاسمة.