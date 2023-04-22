أمام ذات المنافس.. ساديو ماني يهزّ الشباك للمرة الأولى منذ أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب ساديو ماني هدفاً، في مواجهة خسرها فريقه بايرن ميونخ من نظيره ماينتس بنتيجة 1/3، على أرض الأخير، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 في الدوري الألماني.

وتمكّن المهاجم السنغالي،31 عاماً، من تسجيل هدف "البافاري" الوحيد عند الدقيقة 29 من كرة رأسية.

ونجح ماني في هزّ الشباك للمرة الأولى منذ أشهر، إذ كان آخر هدف له أمام ذات المنافس، ماينتس، وتحديداً يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في مسابقة (بوندسليغا).

ووصل ساديو ماني للمساهمة التهديفية رقم 11 في الدوري الألماني، هذا الموسم، بعد أن سجّل 7 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

وكان المهاجم السنغالي قد مر بمرحلة عاصفة بالخلافات، إذ تمّت معاقبته مؤخراً باستبعاده عن إحدى المباريات وتغريمه، عقب مزاعم باعتدائه بالضرب على زميله في الفريق، ليروي ساني، قبل أن يعود لتشكيل نادي بايرن ميونخ ويوقّع على الهدف.