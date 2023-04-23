دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد كريستيانو رونالدو ورفاقه لمواجهة نادي الوحدة، مساء الإثنين، على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يطمح النجم البرتغالي إلى إنهاء صيامه التهديفي، إذ لم يزر الشباك في آخر مواجهتين لنادي النصر، أمام الهلال والفيحاء، ليخسر فريق "العالمي" في واحدة ويتعادل في أخرى.

ويرغب رونالدو بتكرار تألقه أمام نادي الوحدة، إذ سبق أن سجّل 4 أهداف "سوبر هاتريك" أمامه، في مواجهة في فبراير/ شباط الماضي، ضمن مباريات دوري "روشن" السعودي.

تنتظر جماهير نادي النصر من كريستيانو رونالدو عودة توقيعه على الأهداف وقيادة الفريق إلى المباراة النهائية، بينما يرى البعض أن معاناة اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا على الصعيد التهديفي ستستمر على المدى القريب، فما رأيك؟