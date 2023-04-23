أحرز 5 منها في 21 دقيقة.. نيوكاسل يونايتد يمطر شباك توتنهام بـ6 أهداف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة عريضة 1/6، على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

نجح فريق "الماكبايس" في تسجيل خماسية في أول 21 دقيقة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف السادس في الشوط الثاني، فيما جاء هدف فريق "السبيرز" الوحيد عند الدقيقة 49.

وأصبح نادي نيوكاسل يونايتد ثاني أسرع فريق يزور الشباك 5 مرات في ظرف 21 دقيقة فقط، في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، بعد مانشستر سيتي الذي احتاج لـ 18 دقيقة لتسجيل هذا العدد من الأهداف عام 2019، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وأشاد مغرّدون على موقع تويتر بالمستوى العالي الذي ظهر عليه فريق "الماكبايس"، وبمشروع النادي تحت قيادة الجانب السعودي، الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، وأحدث تغييرًا على صعيد نتائج الفريق.

إليكم أبرز التغريدات: